Губарев Григорий Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1833
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.07.1871
Сын: Губарев Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Губарева Вера Семионовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-81,зап-42
Рождение ребёнка
19.10.1873
Сын: Губарев Артем Григорьевич
Мать ребёнка: Губарева Вера Семионовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1873г.лист-33,зап-48
Рождение ребёнка
17.01.1876
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Губарева Вера Семионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.04.1879
Сын: Губарев Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Губарева Вера Семионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.02.1882
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Губарева Вера Семионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.10.1884
Сын: Губарев Дионисий Григорьевич
Мать ребёнка: Губарева Вера Семионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7,м/к-1884г.,лист-24,зап-59
Рождение ребёнка
12.09.1887
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Губарева Вера Семионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-208,зап-29
Рождение ребёнка
28.10.1889
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Губарева Вера Семионовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-117,зап-57
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губарева Вера Семионовна
Смерть
Неизвестно