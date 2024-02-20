Губарев Иосиф Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Иосиф Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

04.04.1879

Дата смерти

11.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1879

Отец: Губарев Григорий Григорьевич

Мать: Губарева Вера Семионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
11.12.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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