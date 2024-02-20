Губарев Артем Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения19.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
19.10.1873
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 256-1-2,м/к-1873г.лист-33,зап-48
Крещение
19.10.1873
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Восприемники: Криволукские гос.крестьяне : Стефан Семионович Дьяченко и Алексея Андреевича Олифера -жена Евфимия Пркофьевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Губарев Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Губарева Евгения Логвиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1914
Сын: Губарев Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Губарева Евгения Логвиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно