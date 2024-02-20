Губарева Евгения Логвиновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Губарев Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Губарев Артем Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1914
Сын: Губарев Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Губарев Артем Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно