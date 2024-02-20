Губарева Евгения Логвиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева Евгения Логвиновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Губарев Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Губарев Артем Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Губарев Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Губарев Артем Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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