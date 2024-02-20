Губарева Параскева Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубарева Параскева Прокофьевна

Губарева Параскева Прокофьевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1804

Дата смерти

28.12.1881

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1829

Муж: Губарев Григорий Ефимович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Сын: Губарев Исаак Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Сын: Губарев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Губарев Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
28.12.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close