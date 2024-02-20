Губарева Параскева Прокофьевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1804
Дата смерти28.12.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1829
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Сын: Губарев Исаак Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Сын: Губарев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Губарев Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
28.12.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука