Губарев Григорий Ефимович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1799
Дата смерти15.10.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1829
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Сын: Губарев Исаак Григорьевич
Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Сын: Губарев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Губарев Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Губарева Мария Логвиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Губарева Мария Логвиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-138,зап-28