Губарев Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Григорий Ефимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1799

Дата смерти

15.10.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Губарев Ефим Харитонович

Мать: Губарева Ульяна Григорьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1829

Жена: Губарева Параскева Прокофьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Сын: Губарев Исаак Григорьевич

Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Сын: Губарев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Губарев Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Губарева Параскева Прокофьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Губарева Мария Логвиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Губарева Мария Логвиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарева Мария Логвиновна

Смерть
15.10.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-138,зап-28
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