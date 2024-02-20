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Губарев Ефим Харитонович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1773

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Губарев Харитон Саввич

Мать: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799

Сын: Губарев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Григорьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802

Сын: Губарев Моисей Ефимович

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Григорьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1846
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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