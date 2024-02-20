Губарева Ульяна Григорьевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Губарев Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шведов Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Шведов-1-Й Брак Емельян
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно