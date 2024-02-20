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Губарева Ульяна Григорьевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799

Сын: Губарев Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802

Сын: Губарев Моисей Ефимович

Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Губарев Ефим Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шведов Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Шведов-1-Й Брак Емельян

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведов-1-Й Брак Емельян

Смерть
Неизвестно
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