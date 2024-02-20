Губарев Харитон Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубарев Харитон Саввич

Губарев Харитон Саввич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1736

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Губарев Савва

Мать: Губарева Параскева

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1768

Жена: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Орунникова Ульяна Харитоновна

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1770

Сын: Губарев Сергей Харитонович

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Агафия Харитоновна

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773

Сын: Губарев Ефим Харитонович

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783

Сын: Губарев Сидор Харитонович

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1788

Сын: Губарев Андрей Харитонович

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1800
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акелина Харитоновна

Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close