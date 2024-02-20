Губарев Харитон Саввич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1736
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1736
Отец: Губарев Савва
Мать: Губарева Параскева
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1768
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Орунникова Ульяна Харитоновна
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1770
Сын: Губарев Сергей Харитонович
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Агафия Харитоновна
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783
Сын: Губарев Сидор Харитонович
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1788
Сын: Губарев Андрей Харитонович
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1800
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Акелина Харитоновна
Мать ребёнка: Губарева Ульяна Иосифовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука