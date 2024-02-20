(Губарева) Мария Харитоновна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1772
Дата смерти14.05.1786
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Губарев Харитон Саввич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
14.05.1786
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - тиф | ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-578, м/к-1786г.лист-89,зап-15
Похороны
15.05.1786
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука