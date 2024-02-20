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(Губарева) Мария Харитоновна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1772

Дата смерти

14.05.1786

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Губарев Харитон Саввич

Мать: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
14.05.1786
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - тиф | ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-578, м/к-1786г.лист-89,зап-15
Похороны
15.05.1786
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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