Губарев Андрей Харитонович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1788
Дата смерти30.06.1789
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Губарев Харитон Саввич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Похороны
30.06.1789
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
30.06.1789
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-после родовая слабость | ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989-1-603, м/к-1789г.,кадр-260,лист-458,зап-21