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Губарев Андрей Харитонович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1788

Дата смерти

30.06.1789

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Губарев Харитон Саввич

Мать: Губарева Ульяна Иосифовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Похороны
30.06.1789
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
30.06.1789
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-после родовая слабость | ЦГИАК /Киев/ , Ф - 1989-1-603, м/к-1789г.,кадр-260,лист-458,зап-21
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