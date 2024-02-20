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Губарев Исаак Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1830

Дата смерти

12.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Губарев Григорий Ефимович

Мать: Губарева Параскева Прокофьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Губарев Иван Исаакович

Мать ребёнка: Губарева Мария Кондратьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ткаченко Матрена Исааковна

Мать ребёнка: Губарева Мария Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.10.1872

Дочь: Харитина Исааковна

Мать ребёнка: Губарева Мария Кондратьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г ,лист-158,зап-43
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарева Мария Кондратьевна

Смерть
12.03.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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