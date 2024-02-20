Губарев Исаак Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1830
Дата смерти12.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Губарева Мария Кондратьевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ткаченко Матрена Исааковна
Мать ребёнка: Губарева Мария Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.10.1872
Дочь: Харитина Исааковна
Мать ребёнка: Губарева Мария Кондратьевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г ,лист-158,зап-43
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1881
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука