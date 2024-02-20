Губарев Дионисий Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения04.10.1884
Дата смерти21.09.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7,м/к-1884г.,лист-24,зап-59
Крещение
04.10.1884
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Иван Филиппович Быховец и Бориса Иосифовича Дьяченко дочь-девица Евдокия
Смерть
21.09.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука