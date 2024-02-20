(Губарева) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Губарева) Анастасия Григорьевна

(Губарева) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

17.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1876

Отец: Губарев Григорий Григорьевич

Мать: Губарева Вера Семионовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
17.01.1876
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Стефан Симеонович Дьяченко и Алексея Андреевича Олифера жена - Евфросиния Прокофьева
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close