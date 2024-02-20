(Губарева) Анастасия Григорьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения17.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1876
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
17.01.1876
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Стефан Симеонович Дьяченко и Алексея Андреевича Олифера жена - Евфросиния Прокофьева
Смерть
Неизвестно