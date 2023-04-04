Виноградова (Веселова, Щедрина, Соловьева) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1896
Сын: Виноградов Иван Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Кудрявцева (Виноградова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
28.04.1914
Дочь: Шалина (Виноградова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно