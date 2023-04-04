Виноградова (Веселова, Щедрина, Соловьева) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Веселова, Щедрина, Соловьева) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Виноградов Иван Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Кудрявцева (Виноградова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
28.04.1914

Дочь: Шалина (Виноградова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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