Шалина (Виноградова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1914
Дата смерти10.01.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1914
Рождение ребёнка
13.03.1942
Отец ребёнка: Радченко Андрей Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалин Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1979