Шалина (Виноградова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалина (Виноградова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1914

Дата смерти

10.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1914

Отец: Виноградов Федор Алексеевич

Мать: Виноградова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
13.03.1942

Сын: Радченко Борис Андреевич

Отец ребёнка: Радченко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
29.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалин Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченко Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалин Павел Дмитриевич

Смерть
10.01.1979
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