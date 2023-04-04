Радченко Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Борис Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942

Отец: Радченко Андрей Петрович

Мать: Шалина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
12.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Рига, Rīga
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