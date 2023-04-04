Радченко Борис Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942
Рождение ребёнка
12.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Рига, Rīga