Виноградов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Алексей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1896
Сын: Виноградов Иван Федорович
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Кудрявцева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
28.04.1914
Дочь: Шалина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно