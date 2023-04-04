Виноградов Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Федор Алексеевич

Виноградов Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Алексей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Виноградов Иван Федорович

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Кудрявцева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
28.04.1914

Дочь: Шалина Александра Федоровна

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Виноградова Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close