Виноградов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1896
Дата смерти30.06.1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литова (Виноградова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1922
Дочь: (Виноградова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
30.10.1932
Дочь: (Виноградова) Ида Ивановна
Мать ребёнка: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна
Смерть
30.06.1965