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Виноградов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1896

Дата смерти

30.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896

Отец: Виноградов Федор Алексеевич

Мать: Виноградова (Веселова, Щедрина, Соловьева) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литова (Виноградова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
30.11.1922

Дочь: (Виноградова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
30.10.1932

Дочь: (Виноградова) Ида Ивановна

Мать ребёнка: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна

Смерть
30.06.1965

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