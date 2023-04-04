Виноградов Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Федор Алексеевич

Мать: Виноградова (Веселова, Щедрина, Соловьева) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Ефросинья

Смерть
Неизвестно

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