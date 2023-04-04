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Шалин Павел Дмитриевич

Место рождения

райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область

Дата рождения

09.08.1915

Дата смерти

08.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1888 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1915

Отец: Шалин Дмитрий Иванович

Мать: Шалина Мария Павловна

райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область
Рождение ребёнка
29.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалина Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалина Александра Федоровна

Смерть
08.07.1979
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