Шалин Павел Дмитриевич
Место рождениярайцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область
Дата рождения09.08.1915
Дата смерти08.07.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1915
Отец: Шалин Дмитрий Иванович
Мать: Шалина Мария Павловна
райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область
Рождение ребёнка
29.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалина Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1979