Шалин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалин Дмитрий Иванович

Шалин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Некрасова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна

Рождение ребёнка
09.08.1915

Сын: Шалин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна

райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1920

Дочь: Тарпанова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна

Смерть
Неизвестно