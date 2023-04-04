Шалин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шалин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Некрасова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна
Рождение ребёнка
09.08.1915
Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна
райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1920
Дочь: Тарпанова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалина Мария Павловна
Смерть
Неизвестно