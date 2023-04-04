Шалина (Коромыслова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалина (Коромыслова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Коромыслов Павел Александрович

Мать: Коромыслова Екатерина

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Некрасова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1915

Сын: Шалин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1920

Дочь: Тарпанова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

Смерть
1965