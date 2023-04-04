Шалина (Коромыслова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Некрасова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1915
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1920
Дочь: Тарпанова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
Смерть
1965