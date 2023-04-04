Шалина (Коромыслова) Мария Павловна Около 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Шалина (Коромыслова) Мария Павловна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Около 1888

умерла 1965

Отец
Коромыслов Павел АлександровичОколо 1859 г.р.
Мать
Коромыслова ЕкатеринаОколо 1860 г.р.
Дети
Некрасова (Шалина) Антонина Дмитриевна1912 г.р.
Шалин Павел Дмитриевич09.08.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Коромыслов Павел Александрович

Мать: Коромыслова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Некрасова (Шалина) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1915

Сын: Шалин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область

Рождение ребёнка
12.04.1920

Дочь: Тарпанова (Шалина) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович

Смерть
1965

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