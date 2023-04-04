Шалина (Коромыслова) Мария Павловна
женский, родилась Около 1888
умерла 1965
ОтецКоромыслов Павел АлександровичОколо 1859 г.р.
МатьКоромыслова ЕкатеринаОколо 1860 г.р.
Дети
Шалин Павел Дмитриевич09.08.1915 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Некрасова (Шалина) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1915
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
райцентр Большое Село (Юхотский край), Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1920
Дочь: Тарпанова (Шалина) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Шалин Дмитрий Иванович
Смерть
1965