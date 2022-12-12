Хотеев Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения03.10.1894 ст.
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1894 ст.
Отец: Хотеев Пётр Кириллович
Мать: Хотеева Татьяна
Рождение ребёнка
30.06.1925
Мать ребёнка: Хотеева Евдокия Васильевна
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.01.1930
Мать ребёнка: Хотеева Евдокия Васильевна
Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Токарь на заводе
Смерть
1980