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Хотеев Пётр Петрович

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Место рождения

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

03.10.1894 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1894 ст.

Отец: Хотеев Пётр Кириллович

Мать: Хотеева Татьяна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.06.1925

Сын: Хотеев Вацлав Петрович

Мать ребёнка: Хотеева Евдокия Васильевна

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Хотеев Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Хотеева Евдокия Васильевна

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотеева Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Токарь на заводе
Смерть
1980
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