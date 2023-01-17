Хотеев Геннадий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.01.1930
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930
Отец: Хотеев Пётр Петрович
Образование
С 1947 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Московский энергетический институт, теплоэнергетический факультет. Специальность: промышленная теплотехника
Бракосочетание
02.03.1953
Жена: Хотеева Римма Алексеевна
В Ельце жили в соседних домах. Поженились сразу после учёбы.
Работа или профессия
С 1953 по 1954
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Инженер, начальник цеха контрольно-измерительных приборов Тимлюйского цементного завода.
Рождение ребёнка
06.10.1954
Сын: Хотеев Евгений Геннадиевич
Мать ребёнка: Хотеева Римма Алексеевна
Работа или профессия
С 1955 по 1960
Начальник теплоизмерительной лаборатории Елецкой ТЕЦ.
Рождение ребёнка
16.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хотеева Римма Алексеевна
Работа или профессия
С 1960 по 1964
Зам.начальника цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Новолипецкого Металлургического завода.
Работа или профессия
С 1964 по 1972
Начальник цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Новолипецкого Металлургического завода.
Награда
1970
Медаль за "Доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина"
Работа или профессия
С 1972 по 1985
Директор Липецкого филиала Центрального проектно-конструкторского бюро "Союзпромавтоматики" Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления директора Липецкого филиала всесоюзн... Показать все
Образование
С 1972 по 1974
Университет марксизма-ленинизма Липецкого горкома КЛСС, факультет партхозяйственного актива. Специальность: высшее политическое образование в системе партийной учебы
Награда
1983
медаль "Ветеран труда"
Работа или профессия
С 1985 по 1987
Перник, Болария
Старший инженер по КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики), группы авторского наблюдения на металлургическом комбинате им. Ленина по контракту "Металлургзарубежстрой".
Работа или профессия
С 1987 по 1989
Перник, Болгария
Главный инженер по КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики), группы авторского наблюдения на металлургическом комбинате им. Ленина по контракту "Металлургзарубежстрой".
Работа или профессия
1989
Ведущий инженер Липецкого филиала ВНИПИ САУ (Липецкая Организация Акционеров Всероссийского Научно-исследовательского и проектного института систем автоматизации и управления)
Смерть
2002