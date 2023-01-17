Хотеев Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХотеев Геннадий Петрович

Хотеев Геннадий Петрович

avatar

Место рождения

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

27.01.1930

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930

Отец: Хотеев Пётр Петрович

Мать: Хотеева Евдокия Васильевна

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Образование
С 1947 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Московский энергетический институт, теплоэнергетический факультет. Специальность: промышленная теплотехника
Бракосочетание
02.03.1953

Жена: Хотеева Римма Алексеевна

Елец, город Елец, Липецкая область
В Ельце жили в соседних домах. Поженились сразу после учёбы.
Работа или профессия
С 1953 по 1954
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Инженер, начальник цеха контрольно-измерительных приборов Тимлюйского цементного завода.
Рождение ребёнка
06.10.1954

Сын: Хотеев Евгений Геннадиевич

Мать ребёнка: Хотеева Римма Алексеевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Работа или профессия
С 1955 по 1960
Елец, город Елец, Липецкая область
Начальник теплоизмерительной лаборатории Елецкой ТЕЦ.
Рождение ребёнка
16.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хотеева Римма Алексеевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Работа или профессия
С 1960 по 1964
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Зам.начальника цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Новолипецкого Металлургического завода.
Работа или профессия
С 1964 по 1972
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Начальник цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Новолипецкого Металлургического завода.
Награда
1970
Медаль за "Доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина"
Работа или профессия
С 1972 по 1985
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Директор Липецкого филиала Центрального проектно-конструкторского бюро "Союзпромавтоматики" Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления директора Липецкого филиала всесоюзн... Показать все
Образование
С 1972 по 1974
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Университет марксизма-ленинизма Липецкого горкома КЛСС, факультет партхозяйственного актива. Специальность: высшее политическое образование в системе партийной учебы
Награда
1983
медаль "Ветеран труда"
Работа или профессия
С 1985 по 1987
Перник, Болария
Старший инженер по КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики), группы авторского наблюдения на металлургическом комбинате им. Ленина по контракту "Металлургзарубежстрой".
Работа или профессия
С 1987 по 1989
Перник, Болгария
Главный инженер по КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики), группы авторского наблюдения на металлургическом комбинате им. Ленина по контракту "Металлургзарубежстрой".
Работа или профессия
1989
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Ведущий инженер Липецкого филиала ВНИПИ САУ (Липецкая Организация Акционеров Всероссийского Научно-исследовательского и проектного института систем автоматизации и управления)
Смерть
2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close