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Хотеев Евгений Геннадиевич

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

06.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1954

Отец: Хотеев Геннадий Петрович

Мать: Хотеева Римма Алексеевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1984

Дочь: Одинец Инна Евгеньевна

Мать ребёнка: Хотеева Людмила Валентиновна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотеева Людмила Валентиновна

Место жительства
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
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