Хотеев Евгений Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1954
Отец: Хотеев Геннадий Петрович
Мать: Хотеева Римма Алексеевна
Рождение ребёнка
02.05.1984
Дочь: Одинец Инна Евгеньевна
Мать ребёнка: Хотеева Людмила Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик