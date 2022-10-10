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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2369Русский Брод (Лаврово), с. вл.при р. Любовше.251560390451Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
855. Русский Брод (Лаврово), село бывшее владельческое, при речке Любовше, дворов 64, жителей 462, церковь православная, лавка, постоялый двор, базар по субботам, торжок Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Русский Брод (село)2При станции Русский-Брод почтово-телеграфное отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62880Русский Бродсело52°36'с.ш.37°22'в.д.N-37-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608419101с Русский Бродсело