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Хотеев Вацлав Петрович

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Место рождения

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.06.1925

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1925

Отец: Хотеев Пётр Петрович

Мать: Хотеева Евдокия Васильевна

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Призыв на военную службу
28.12.1942
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Воинское звание: лейтенант
Рождение ребёнка
28.04.1957

Дочь: Гуселетова Татьяна Вацлавовна

Мать ребёнка: Хотеева Зинаида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хотеева Зинаида Дмитриевна

Смерть
2007
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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