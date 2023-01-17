Хотеев Вацлав Петрович
Место рождения
Дата рождения30.06.1925
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1925
Отец: Хотеев Пётр Петрович
Призыв на военную службу
28.12.1942
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Воинское звание: лейтенант
Рождение ребёнка
28.04.1957
Дочь: Гуселетова Татьяна Вацлавовна
Мать ребёнка: Хотеева Зинаида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Липецк, город Липецк, Липецкая область