Хотеева (Лобанова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХотеева (Лобанова) Евдокия Васильевна

Хотеева (Лобанова) Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.03.1900 ст.

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900 ст.

Отец: Лобанов Василий Егорович

Мать: Лобанова Прасковья Яковлевна

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.06.1925

Сын: Хотеев Вацлав Петрович

Отец ребёнка: Хотеев Пётр Петрович

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Хотеев Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Хотеев Пётр Петрович

Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хотеев Пётр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Библиотечный работник
Смерть
1968
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close