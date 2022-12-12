Хотеева (Лобанова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1900 ст.
Дата смерти1968
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900 ст.
Рождение ребёнка
30.06.1925
Отец ребёнка: Хотеев Пётр Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1930
Отец ребёнка: Хотеев Пётр Петрович
Русский Брод, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хотеев Пётр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Библиотечный работник
Смерть
1968
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область