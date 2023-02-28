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Лобанов Василий Егорович

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Место рождения

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.03.1900 ст.

Дочь: Хотеева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Лобанова Прасковья Яковлевна

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Прасковья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик на заводе
Смерть
1920
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