Лобанов Василий Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1900 ст.
Дочь: Хотеева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Лобанова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лобанова Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик на заводе
Смерть
1920