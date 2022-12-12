Хотеева (Фокина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотеева (Фокина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1894 ст.

Сын: Хотеев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Хотеев Пётр Кириллович

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хотеев Николай Петрович

Отец ребёнка: Хотеев Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хотеев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Хотеев Пётр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хотеев Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хотеева Дарья Петровна

Отец ребёнка: Хотеев Пётр Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Неизвестно
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