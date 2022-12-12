Хотеева (Фокина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1894 ст.
Сын: Хотеев Пётр Петрович
Отец ребёнка: Хотеев Пётр Кириллович
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хотеев Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хотеев Пётр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хотеева Дарья Петровна
Отец ребёнка: Хотеев Пётр Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Неизвестно