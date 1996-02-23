Первунинский Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервунинский Валентин Михайлович

Первунинский Валентин Михайлович

avatar

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

17.07.1930

Дата смерти

23.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1930

Отец: Первунинский Михаил Дмитриевич

Мать: Первунинская Мария Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.05.1957

Дочь: Силина Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Первунинская Валентина Дмитриевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.12.1962

Дочь: Шерышева Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Первунинская Валентина Дмитриевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первунинская Валентина Дмитриевна

Смерть
23.02.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close