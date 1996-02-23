Первунинский Валентин Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.07.1930
Дата смерти23.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1930
Рождение ребёнка
16.05.1957
Дочь: Силина Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Первунинская Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.12.1962
Дочь: Шерышева Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Первунинская Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1996