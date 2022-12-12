Шерышева (Первунинская) Марина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерышева (Первунинская) Марина Валентиновна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

19.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1962

Отец: Первунинский Валентин Михайлович

Мать: Первунинская Валентина Дмитриевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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