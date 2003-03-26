Первунинская (Пухова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первунинская (Пухова) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1935

Дата смерти

26.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935

Отец: Пухов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1957

Дочь: Силина Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Первунинский Валентин Михайлович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.12.1962

Дочь: Шерышева Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Первунинский Валентин Михайлович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первунинский Валентин Михайлович

Смерть
26.03.2003
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