Первунинская (Пухова) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1935
Дата смерти26.03.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935
Отец: Пухов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1957
Дочь: Силина Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Первунинский Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1962
Дочь: Шерышева Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Первунинский Валентин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2003