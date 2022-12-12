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Первунинская (Грушина) Мария Ивановна

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Место рождения

Рыжково, Горковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

04.08.1907

Дата смерти

01.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907

Отец: Грушин Иван Алексеевич

Мать: Грушина Анна Андреевна

Рыжково, Горковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Хитрова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.07.1930

Сын: Первунинский Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.09.1933

Дочь: Сизова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.11.1938

Дочь: Первунинская Галина Михайловна

Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.04.1942

Сын: Первунинский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
До замужества проживала в районе Поповка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первунинский Михаил Дмитриевич

Смерть
01.02.1970
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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