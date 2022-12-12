Первунинская (Грушина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1907
Дата смерти01.02.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907
Отец: Грушин Иван Алексеевич
Мать: Грушина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Хитрова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.07.1930
Сын: Первунинский Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1933
Дочь: Сизова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.11.1938
Дочь: Первунинская Галина Михайловна
Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.04.1942
Сын: Первунинский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Первунинский Михаил Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
До замужества проживала в районе Поповка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1970