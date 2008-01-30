Хитрова (Первунинская) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрова (Первунинская) Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1926

Дата смерти

30.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926

Отец: Первунинский Михаил Дмитриевич

Мать: Первунинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1950

Дочь: Смирнова Галина Борисовна

Отец ребёнка: Хитров Борис Петрович

Рождение ребёнка
22.12.1951

Сын: Хитров Владимир Борисович

Отец ребёнка: Хитров Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хитров Борис Петрович

Смерть
30.01.2008
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