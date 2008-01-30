Хитрова (Первунинская) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1926
Дата смерти30.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1926
Рождение ребёнка
03.04.1950
Дочь: Смирнова Галина Борисовна
Отец ребёнка: Хитров Борис Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1951
Сын: Хитров Владимир Борисович
Отец ребёнка: Хитров Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2008