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Хитров Борис Петрович

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Место рождения

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.04.1924

Дата смерти

22.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитрова (Первунинская) Тамара Михайловна

Образование
1934
4 класса начальной школы ВУС: СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНЫХ МАШИН, ШОФЕР
Военная служба
С ?.11.1942 по ?.05.1945
Рядовой, шофер 14 отд. автополка, 1 Прибалтийский, 1 Украинский фронты с 1944 по 1945
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией" Представление на награждение От: 20.08.1945 Издан: 14 автоп Архив: ЦАМО Фонд: 25004 Опись: 2 Единица хранения: 22 № записи 1536818212
Военная служба
С ?.06.1945 по ?.09.1945
Шофер, 14 отд. автополк на войне с Японией
Военная награда
05.06.1945
Медаль "За взятие Берлина"
Военная награда
30.09.1945
Медаль "За победу над Японией"
Работа или профессия
С 1947 по 1975
Завод Калинина, заливщик
Демобилизация
12.04.1947
Рождение ребёнка
03.04.1950

Дочь: Смирнова (Хитрова) Галина Борисовна

Мать ребёнка: Хитрова (Первунинская) Тамара Михайловна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.12.1951

Сын: Хитров Владимир Борисович

Мать ребёнка: Хитрова (Первунинская) Тамара Михайловна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
22.01.1996

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