Хитров Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1924
Дата смерти22.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1934
4 класса начальной школы ВУС: СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНЫХ МАШИН, ШОФЕР
Военная служба
С ?.11.1942 по ?.05.1945
Рядовой, шофер 14 отд. автополка, 1 Прибалтийский, 1 Украинский фронты с 1944 по 1945
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией" Представление на награждение От: 20.08.1945 Издан: 14 автоп Архив: ЦАМО Фонд: 25004 Опись: 2 Единица хранения: 22 № записи 1536818212
Военная служба
С ?.06.1945 по ?.09.1945
Шофер, 14 отд. автополк на войне с Японией
Военная награда
05.06.1945
Медаль "За взятие Берлина"
Военная награда
30.09.1945
Медаль "За победу над Японией"
Работа или профессия
С 1947 по 1975
Завод Калинина, заливщик
Демобилизация
12.04.1947
Рождение ребёнка
03.04.1950
Дочь: Смирнова (Хитрова) Галина Борисовна
Мать ребёнка: Хитрова (Первунинская) Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1951
Сын: Хитров Владимир Борисович
Мать ребёнка: Хитрова (Первунинская) Тамара Михайловна
Смерть
22.01.1996