село Писцово, село Писцово, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Писцово

Комсомольский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об учреждении опеки над личностью малолетних крестьянских детей Костромской губернии Нерехтского уезда Писцовской волости села Писцова Зои, Георгия и Бориса Дербенев Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8919Писцово, с.при р. Уводи и рч. Черной.33станов. кварт.41610231316Церквей православных 3. Писцовское волостное правление. Училище. Почтовая станция. Ярмарка. Еженедельные базары.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Перехтский уезд
С. Писцово с дер.69Кн. Алекс. Вас. Долгорукова1799677

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Писцовская волость
307. Писцово, село бывшее владельческое, при речке Черной, дворов 276, жителей 1732, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 3 церкви православные, 3 час., стан Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Писцовская волость
Писцово с., 2 ш., птс., я.рч. ЧернаяСуздаль-Нерехта336223410117815462724митк.-ткц. ф., 2 мед.-лит. м. 3 вет. м., 10 кз.По волости мужч.-промышл. составл. 70,92% всего насел. в возр. от 8 до 60 л.; % плотников к насел. в том же возрасте — 31,76; % фабричн. мужчин к насел. — 13,25 (18,69% в Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Писцовская волость
село Писцово
Костромская губерния, Нерехтский уезд
село Писцово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Комсомольский район
171643Писцовосело57°11'40°32'O-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Комсомольский муниципальный район, Писцовское сельское поселение
24613432101с Писцовосело
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