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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении опеки над личностью малолетних крестьянских детей Костромской губернии Нерехтского уезда Писцовской волости села Писцова Зои, Георгия и Бориса Дербенев Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8919Писцово, с.при р. Уводи и рч. Черной.33станов. кварт.41610231316Церквей православных 3. Писцовское волостное правление. Училище. Почтовая станция. Ярмарка. Еженедельные базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Перехтский уезд
С. Писцово с дер.69Кн. Алекс. Вас. Долгорукова1799—677
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
307. Писцово, село бывшее владельческое, при речке Черной, дворов 276, жителей 1732, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 3 церкви православные, 3 час., стан Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Писцово с., 2 ш., птс., я.рч. ЧернаяСуздаль-Нерехта336223410117815462724митк.-ткц. ф., 2 мед.-лит. м. 3 вет. м., 10 кз.По волости мужч.-промышл. составл. 70,92% всего насел. в возр. от 8 до 60 л.; % плотников к насел. в том же возрасте — 31,76; % фабричн. мужчин к насел. — 13,25 (18,69% в Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Писцово
село Писцово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
171643Писцовосело57°11'40°32'O-37-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24613432101с Писцовосело