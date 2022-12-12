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Первунинский Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

С 12.01.1896 по 12.01.1897

Дата смерти

12.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 12.01.1896 по 12.01.1897

Отец: Первунинский Дмитрий

Мать: Первунинская ?

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.12.1926

Дочь: Хитрова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1930

Сын: Первунинский Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.09.1933

Дочь: Сизова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.11.1938

Дочь: Первунинская Галина Михайловна

Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1942

Сын: Первунинский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна

Место жительства
До 12.01.1943
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Ул. Красноармейская , д. 5 ( ныне: ул. Советская, д. 5 А)
Работа или профессия
До 1943
Работал обрубовщиком в горячем цеху на заводе им. Калинина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первунинская Мария Ивановна

Смерть
12.01.1943
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Умер в 46 лет от миокардита, работал на заводе Калинина обрубовщиком
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