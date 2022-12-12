Первунинский Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияС 12.01.1896 по 12.01.1897
Дата смерти12.01.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 12.01.1896 по 12.01.1897
Отец: Первунинский Дмитрий
Мать: Первунинская ?
Рождение ребёнка
27.12.1926
Дочь: Хитрова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1930
Сын: Первунинский Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1933
Дочь: Сизова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1938
Дочь: Первунинская Галина Михайловна
Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1942
Сын: Первунинский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Первунинская Мария Ивановна
Место жительства
До 12.01.1943
Ул. Красноармейская , д. 5 ( ныне: ул. Советская, д. 5 А)
Работа или профессия
До 1943
Работал обрубовщиком в горячем цеху на заводе им. Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1943
Умер в 46 лет от миокардита, работал на заводе Калинина обрубовщиком