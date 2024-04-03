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Грушина (Виноградова) Анна Андреевна

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Место рождения

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.06.1884 ст.

Дата смерти

После 1935

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1884 ст.

Отец: Виноградов Андрей Игнатьевич

Мать: Татьяна Петровна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Крещение
23.06.1884 ст.
Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
56-8-85-161об-162 Восприемники: крестьянин дер. ОНОПИХИ Никанор Петров , д. ОСИПИХИ солдатка Анисья Игнатьева
Бракосочетание
12.01.1903 ст.

Муж: Грушин Иван Алексеевич

Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
ГАКО 56-8-94-129об-130 ПОРУЧИТЕЛИ ПО ЖЕНИХУ: крестьяне д. Осипихи Сергей Михайлов, д. Березовки Филипп Викторов Поручители ПО НЕВЕСТЕ: Кинешемский мещанин Петр Иванов, крестьянин Афанасий Игнатьев
Рождение ребёнка
21.07.1907 ст.

Дочь: Первунинская (Грушина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Грушин Иван Алексеевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
4.08.1907 по н.ст. в паспорте
Рождение ребёнка
1910

Сын: Грушин Николай Иванович

Отец ребёнка: Грушин Иван Алексеевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Грушина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Грушин Иван Алексеевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Грушин Павел Иванович

Отец ребёнка: Грушин Иван Алексеевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1935
Кинешма, Кинешма, Ивановская область

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