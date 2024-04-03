Грушина (Виноградова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1884 ст.
Дата смертиПосле 1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
22.06.1884 ст.
Отец: Виноградов Андрей Игнатьевич
Мать: Татьяна Петровна
Крещение
23.06.1884 ст.
56-8-85-161об-162 Восприемники: крестьянин дер. ОНОПИХИ Никанор Петров , д. ОСИПИХИ солдатка Анисья Игнатьева
Бракосочетание
12.01.1903 ст.
ГАКО 56-8-94-129об-130 ПОРУЧИТЕЛИ ПО ЖЕНИХУ: крестьяне д. Осипихи Сергей Михайлов, д. Березовки Филипп Викторов Поручители ПО НЕВЕСТЕ: Кинешемский мещанин Петр Иванов, крестьянин Афанасий Игнатьев
Рождение ребёнка
21.07.1907 ст.
Дочь: Первунинская (Грушина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Грушин Иван Алексеевич
4.08.1907 по н.ст. в паспорте
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Грушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Грушина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Грушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Грушин Иван Алексеевич
Смерть
После 1935
Кинешма, Кинешма, Ивановская область