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Вепринцев Николай Александрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.04.1883

Дата смерти

29.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1883

Отец: Вепринцев Александр Петрович

Мать: Вепринцева Александра Лукинична

Россия
Бракосочетание
1917

Жена: Вепринцева Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
03.03.1918

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Вепринцева Зинаида Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
18.09.1922

Дочь: Одинцова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Вепринцева Зинаида Михайловна

Москва
Рождение ребёнка
04.04.1928

Сын: Вепринцев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Вепринцева Зинаида Михайловна

Россия
Смерть
29.12.1941
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