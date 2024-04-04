Вепринцев Николай Александрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.04.1883
Дата смерти29.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1883
Россия
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
03.03.1918
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Вепринцева Зинаида Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
18.09.1922
Дочь: Одинцова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Вепринцева Зинаида Михайловна
Москва
Рождение ребёнка
04.04.1928
Сын: Вепринцев Борис Николаевич
Мать ребёнка: Вепринцева Зинаида Михайловна
Россия
Смерть
29.12.1941