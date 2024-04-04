(Вепринцева) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вепринцева) Марина Николаевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.03.1918

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918

Отец: Вепринцев Николай Александрович

Мать: Вепринцева Зинаида Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
28.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пышкин Александр Григорьевич

Россия
Развод
1944

Муж: Пышкин Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пышкин Александр Григорьевич

Смерть
1995
Россия
Похороны
Неизвестно
город Пущино
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