(Вепринцева) Марина Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.03.1918
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918
Россия
Рождение ребёнка
28.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пышкин Александр Григорьевич
Россия
Развод
1944
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Россия
Похороны
Неизвестно
город Пущино