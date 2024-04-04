Вепринцева (Тонкова) Зинаида Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.11.1892
Дата смерти05.06.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1892
Отец: Тонков Михаил Васильевич
Россия
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
03.03.1918
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Вепринцев Николай Александрович
Россия
Рождение ребёнка
18.09.1922
Дочь: Одинцова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Вепринцев Николай Александрович
Москва
Рождение ребёнка
04.04.1928
Сын: Вепринцев Борис Николаевич
Отец ребёнка: Вепринцев Николай Александрович
Россия
Смерть
05.06.1982
Похороны
Неизвестно
г. Пущино