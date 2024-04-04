Вепринцева (Тонкова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВепринцева (Тонкова) Зинаида Михайловна

Вепринцева (Тонкова) Зинаида Михайловна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.11.1892

Дата смерти

05.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1892

Отец: Тонков Михаил Васильевич

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
1917

Муж: Вепринцев Николай Александрович

Рождение ребёнка
03.03.1918

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Вепринцев Николай Александрович

Россия
Рождение ребёнка
18.09.1922

Дочь: Одинцова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Вепринцев Николай Александрович

Москва
Рождение ребёнка
04.04.1928

Сын: Вепринцев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Вепринцев Николай Александрович

Россия
Смерть
05.06.1982
Похороны
Неизвестно
г. Пущино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close