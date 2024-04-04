Одинцова (Вепринцева) Татьяна Николаевна
Место рожденияМосква
Дата рождения18.09.1922
Дата смерти07.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1922
Москва
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
06.02.1943
Рождение ребёнка
17.09.1945
Москва
Рождение ребёнка
29.07.1950
Развод
1950
Смерть
07.01.1983