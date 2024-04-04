Одинцова (Вепринцева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Вепринцева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

18.09.1922

Дата смерти

07.01.1983

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1922

Отец: Вепринцев Николай Александрович

Мать: Вепринцева Зинаида Михайловна

Москва
Бракосочетание
1942

Муж: Одинцов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
06.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
17.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Степанович

Москва
Рождение ребёнка
29.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одинцов Анатолий Степанович

Развод
1950

Муж: Одинцов Анатолий Степанович

Смерть
07.01.1983
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