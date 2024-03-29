Пышкин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пышкин Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
28.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Николаевна
Россия
Развод
1944
Жена: Марина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Николаевна
Смерть
Неизвестно