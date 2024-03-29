Пышкин Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПышкин Александр Григорьевич

Пышкин Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пышкин Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Николаевна

Россия
Развод
1944

Жена: Марина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close