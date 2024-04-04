Вепринцева (Лентяева) Александра Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВепринцева (Лентяева) Александра Лукинична

Вепринцева (Лентяева) Александра Лукинична

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

01.07.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1856 ст.

Отец: Лентяев Лука Иванович

Мать: Лентяева Мария Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Вепринцев Александр Александрович

Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
С 1879 по 1880

Сын: Вепринцев Иван Александрович

Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1883

Сын: Вепринцев Николай Александрович

Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Немцова Полина Алексадровна

Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Вепринцев Петр Александрович

Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вепринцев Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close