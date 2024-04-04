Вепринцева (Лентяева) Александра Лукинична
Место рождения
Дата рождения01.07.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1856 ст.
Отец: Лентяев Лука Иванович
Мать: Лентяева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Вепринцев Александр Александрович
Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
С 1879 по 1880
Сын: Вепринцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1883
Сын: Вепринцев Николай Александрович
Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Немцова Полина Алексадровна
Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1895
Сын: Вепринцев Петр Александрович
Отец ребёнка: Вепринцев Александр Петрович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно