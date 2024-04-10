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Вепринцев Петр Александрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.07.1895

Дата смерти

28.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1895

Отец: Вепринцев Александр Петрович

Мать: Вепринцева Александра Лукинична

Россия
Рождение ребёнка
05.05.1924

Сын: Вепринцев Игорь

Мать ребёнка: Довгард Серафима Иосифовна

Россия
Рождение ребёнка
24.06.1927

Сын: Вепринцев Вадим

Мать ребёнка: Довгард Серафима Иосифовна

Россия
Рождение ребёнка
16.07.1930

Сын: Вепринцев Игорь Петрович

Мать ребёнка: Довгард Серафима Иосифовна

г. Свердловск
Смерть
28.09.1964
Похороны
Неизвестно
Фергана
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