Вепринцев Петр Александрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.07.1895
Дата смерти28.09.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1895
Россия
Рождение ребёнка
05.05.1924
Сын: Вепринцев Игорь
Мать ребёнка: Довгард Серафима Иосифовна
Россия
Рождение ребёнка
24.06.1927
Сын: Вепринцев Вадим
Мать ребёнка: Довгард Серафима Иосифовна
Россия
Рождение ребёнка
16.07.1930
Мать ребёнка: Довгард Серафима Иосифовна
г. Свердловск
Смерть
28.09.1964
Похороны
Неизвестно
Фергана