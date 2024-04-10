Довгард (Довгард) Серафима Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгард (Довгард) Серафима Иосифовна

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.11.1895

Дата смерти

14.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1895

Отец: Довгард Йосель Залманович

Мать: Довгард Лия Лейзеровна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1924

Сын: Вепринцев Игорь

Отец ребёнка: Вепринцев Петр Александрович

Россия
Рождение ребёнка
24.06.1927

Сын: Вепринцев Вадим

Отец ребёнка: Вепринцев Петр Александрович

Россия
Рождение ребёнка
16.07.1930

Сын: Вепринцев Игорь Петрович

Отец ребёнка: Вепринцев Петр Александрович

г. Свердловск
Смерть
14.10.1970
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Донское, колумбарий
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