Довгард (Довгард) Серафима Иосифовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1895
Дата смерти14.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1895
Отец: Довгард Йосель Залманович
Мать: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
05.05.1924
Сын: Вепринцев Игорь
Отец ребёнка: Вепринцев Петр Александрович
Россия
Рождение ребёнка
24.06.1927
Сын: Вепринцев Вадим
Отец ребёнка: Вепринцев Петр Александрович
Россия
Рождение ребёнка
16.07.1930
Отец ребёнка: Вепринцев Петр Александрович
г. Свердловск
Смерть
14.10.1970
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Донское, колумбарий