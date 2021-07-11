Вепринцев Игорь Петрович
Место рожденияг. Свердловск
Дата рождения16.07.1930
Дата смерти11.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1930
г. Свердловск
Бракосочетание
30.12.1956
Россия
Рождение ребёнка
04.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вепринцева Милица Мика Адамовна
г. Москва
Рождение ребёнка
12.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вепринцева Милица Мика Адамовна
Россия
Смерть
11.07.2021
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Москва Троекуровское кладбище