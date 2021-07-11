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Вепринцев Игорь Петрович

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Место рождения

г. Свердловск

Дата рождения

16.07.1930

Дата смерти

11.07.2021

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1930

Отец: Вепринцев Петр Александрович

Мать: Довгард Серафима Иосифовна

г. Свердловск
Бракосочетание
30.12.1956

Жена: Вепринцева Милица Мика Адамовна

Россия
Рождение ребёнка
04.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вепринцева Милица Мика Адамовна

г. Москва
Рождение ребёнка
12.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вепринцева Милица Мика Адамовна

Россия
Смерть
11.07.2021
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Москва Троекуровское кладбище
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