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Вепринцев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

01.10.1900

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Вепринцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична

Рождение ребёнка
С 1879 по 1880

Сын: Вепринцев Иван Александрович

Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична

Рождение ребёнка
03.04.1883

Сын: Вепринцев Николай Александрович

Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична

Россия
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Немцова Полина Алексадровна

Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична

Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Вепринцев Петр Александрович

Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вепринцева Александра Лукинична

Смерть
01.10.1900
г. Тула
Похороны
Неизвестно
Спасское кладбище г. Тулы
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