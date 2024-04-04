Вепринцев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти01.10.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Вепринцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична
Рождение ребёнка
С 1879 по 1880
Сын: Вепринцев Иван Александрович
Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична
Рождение ребёнка
03.04.1883
Сын: Вепринцев Николай Александрович
Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична
Россия
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Немцова Полина Алексадровна
Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична
Рождение ребёнка
14.07.1895
Сын: Вепринцев Петр Александрович
Мать ребёнка: Вепринцева Александра Лукинична
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1900
г. Тула
Похороны
Неизвестно
Спасское кладбище г. Тулы